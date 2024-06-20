Tatilin ilk 5 gününde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:24
Tatilin ilk 5 gününde acı bilanço
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 5.günü 24 saatlik sürede 696 trafik kazası meydana geldi. 19 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 205 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk gününde ise maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi yaralandı."



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