Tatilin ilk 5 gününde acı bilanço

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:24

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 5.günü 24 saatlik sürede 696 trafik kazası meydana geldi. 19 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 205 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk gününde ise maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi yaralandı."



