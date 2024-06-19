Ali Yerlikaya açıkladı... Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 345 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:38
Ali Yerlikaya açıkladı... Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin acı bilançosunu duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var, bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. ?Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."


Ali Yerlikaya haberleri bilanço haberleri Kurban Bayramı tatili haberleri

İlgili Haberler

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu… 4 bin kişi yaralandı!

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu… 4 bin kişi yaralandı!
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya bayramın ilk günü trafik kazası verilerini açıkladı

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya bayramın ilk günü trafik kazası verilerini açıkladı
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 14 ilde paravan şirket kuranlara operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 14 ilde paravan şirket kuranlara operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler