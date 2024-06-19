Ali Yerlikaya açıkladı... Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 345 kişinin yaralandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin acı bilançosunu duyurdu.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var, bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. ?Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."
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