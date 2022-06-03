Tatvan'da feci kaza: 13 kişi yaralandı!
Van-Tatvan karayolunda otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Kaza, 3 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde Tatvan – Van karayolunun 65. kilometresinde bulunan Kuskunkıran Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi. F.T. yönetimindeki 72 ABD 816 plakalı KIA marka otomobil ile S.A. yönetimindeki 06 HLV 43 plakalı Ford marka kamyonet, belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavşaktan dönüş almaya çalışırken çarpıştı.
Meydana gelen kazada aynı aileden S.A., H.A., F.A., N.A., Y.A., A.A. ve Y.A. ile Ö.T., E.E., F.T., L.Ş., G.T. ve M.D.T. yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya karışan iki araç kullanılmaz hale gelirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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