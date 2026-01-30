Cumhuriyet Gazetesi Logo
TAV İnşaat patronu Şener'e Fransa'da gözaltı

30.01.2026 14:11:00
Haber Merkezi
TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener, Fransa'da Lyon Havalimanı’nda gözaltına alındı.

TAV İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener, Fransa Lyon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sani Şener'in ofisinden yapılan açıklamada, 19 Ocak tarihinde Sani Şener'in; Aeroports de Paris'in yüzde 46,1 ile büyük ortak olduğu TAV Havalimanları Holding'in yüzde 100 iştiraki TAV Tunus'a 2007 yılında gerçekleştirilen havalimanı yatırımına ilişkin açılan soruşturma dosyası gerekçe gösterilerek bilgisine başvurulmak üzere geçici olarak gözaltına alındığı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Türkiye ve Fransa hükümetinin en üst düzeyde temaslarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sani Şener TAV Havalimanları Holding'deki tüm görevlerinden 2022 senesi itibarı ile ayrılmıştır. Ancak kendisinin halen uluslararası aktif, tanınmış ve güvenilir iş adamı kimliği ön plana çıkartılarak; esası Tunus'un 2011 senesi Arap Baharı ile başlayan siyasi dönüşüm sürecine ve önceki dönemde yapılan yatırımların soruşturulmasına yönelik, TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Tunus konu edilerek açılmış bir soruşturma sebebi ile bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alınmış olmasının gerek yerel gerekse uluslararası hukuk bakımından da haksız, mesnetsiz ve orantısız bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir. Kendisi davet edilse severek elindeki tüm bilgileri paylaşmak üzere ilgili otoriteye bizzat gidecekken böyle bir muamele orantısızdır ve adil olmamıştır.

Türkiye ve Fransa hükümetleri nezdinde en üst düzeyde ikili temaslar ve uluslararası ve yerel hukuk mahkemelerinde konu takip edilmekte ve en kısa sürede bu konunun nihayetlendirilmesi ve Sayın Sani Şener'in yurt dışı programına kaldığı yerden devam etmesi için gerekli girişimler yapılmaktadır."

