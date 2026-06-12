Tavır gazetesi duyuruldu: 19 Haziran'da yayın hayatına başlıyor

Sözcü Grubu'nun 19 Haziran'da yeni bir gazete çıkaracağı duyuruldu.

MedyaRadar, uzun yıllar Sözcü Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten, daha sonra Nefes Gazetesi bünyesinde Medya Grup Başkanlığı görevini üstlenen Metin Yılmaz’ın Sözcü Grubu İmtiyaz Sahibi Burak Akbay ile tekrar anlaştığını ve yeni gazetenin başına getirildiğini duyurmuştu.

Metin Yılmaz, yeni gazete ile ilgili OdaTV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

19 HAZİRAN'DA HAYATA GEÇİYOR

Sözcü grubu, 19 Haziran’da "Tavır" isimli yeni ulusal gazetesini okuyucularıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

“Zor bir dönem. Ama biz de bu dönemin zor olduğunu biliyoruz. Bakıyorum ki herkes siyasetle uğraşıyor. Her şey siyasetleştiriliyor. Medya da siyasetleştiriyor" ifadelerini kullanan Yılmaz “Halkın derdiyle, ekonomisiyle, pazarla, geçimle ilgilenen yok. Ben daha çok halka yönelik bir şey yapmak istiyorum. Siyaset tabii ki olacak ama bizim ön planımızda halk olacak" dedi.

Yeni gazetenin adı Tavır olarak açıklanırken deneyimli gazeteci Türk ekonomisinin içinde bulunduğu dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomik olarak darboğazdan geçilen bir dönem. Çünkü millet şu anda hakikaten geçim derdinde. Kirasını düzenli ödeyemeyen var, pazarda fiyatlar almış başını gitmiş. Yani millet ekonomik bir darboğazdan geçiyor. Biz de insanları yeniden siyasetle boğmak istemiyoruz. Tabii ki siyaset olacak; siyasetsiz olmaz. Ama bizim önceliğimiz ekonomi olacak, halk olacak. Bizim işimiz halk olacak. Siyasetçiler birbirleriyle kavga ediyor; onunla kavga ediyor, bununla kavga ediyor. Millet de artık bunlardan gerçekten rahatsız oluyor."