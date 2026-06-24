Tavit Nişanyan'ın kim olduğu araştırılıyor. Yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, Şirince’deki 'Nişanyan Otel'in mülkiyeti ve yönetimi yüzünden düştüğü anlaşmazlık nedeniyle oğlu Arsen Nişanyan’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Tartışmaya diğer oğlu Tavit Nişanyan da sosyal medya üzerinden dahil oldu. Peki, Tavit Nişanyan kimdir, kaç yaşında? Sevan Nişanyan'ın oğlu Tavit Nişanyan'ın annesi kim?

TAVİT NİŞANYAN KİMDİR?

Tavit Nişanyan, yazar ve dil bilimci Sevan Nişanyan ile Müjde Tönbekici'nin 2000 doğumlu oğludur. İtalya'daki Università Bocconi'de eğitim görmüştür ve finans alanında faaliyet göstermektedir.

TAVİT NİŞANYAN ANNESİ KİM?

Tavit Nişanyan’ın annesi, Türk yazar ve gazeteci Müjde Tönbekici’dir.