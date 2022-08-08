Tavuk döner yiyen 23 kişi zehirlendi

Balıkesir'de aynı lokantada tavuk döner yiyen 23 kişi, benzer şikayetlerle acil servise gitti. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan tavuk dönerden de numune alındı.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:25
Tavuk döner yiyen 23 kişi zehirlendi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu caddesi üzerinde bulunan bir lokantada tavuk döner yiyen 23 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

DÖNERDEN NUMUNE ALINDI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların hastanede serum takılarak müşahede altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Öte yandan, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri polislerin eşliğinde, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.


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