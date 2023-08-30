Tavuk pilavdan 37 kişi zehirlendi
Artvin'in Şavşat ilçesinde, mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 37 kişi, hastaneye başvurdu.
İlçeye bağlı Kirazlı köyünde dün, mevlit sonrası misafirlere tavuk, pilav ve sarma ikram edildi. Bir süre sonra misafirlerin bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayeti görülmeye başlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 37 kişi, Şavşat Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastaneye başvuranlardan Şemistan Yalduz, “Mevlit sonrası yemek ikramında bulunuldu. Yemekte tavuk, pilav ve sarma vardı. Yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri arttı. Rahatsızlanan bazı komşularımız bizlerle birlikte hastanede tedavi altına alındı. Şu an mide bulantısı ve kusma dışında önemli bir sorunumuz yok” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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