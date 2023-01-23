Tavuklarını öldürdüğü gerekçesiyle sokak köpeklerini vuran şüpheli, bu kez tutuklandı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 20:30

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 20:30

Olay, 13 Ocak'ta, İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi.

Okan A., tüfekle bir sokak köpeğini vurarak yaradı, bir süre sonra bir başka köpeği de öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sağ arka bacağından yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından evine gitmeyen Okan A.'yı 20 Ocak'ta mahalledeki tarlada saklanırken yakaladı. Okan A.'nın üst aramasında, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki ifadesinde, "Köpekler, tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenilen Okan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Okan A., 'Sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme, işkence ve kötü muamele' ile 'Uyuşturucu madde bulundurma' suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.