Tayfun Kahraman’dan AYM’ye ikinci başvuru

Kahraman sosyal medya üzerinden yeniden AYM’ye başvurduklarını açıklayarak, “Anayasa Mahkemesi’nin hakkımda verdiği ihlal kararının uygulanmamasından bu yana kamuoyuna hiç konuşmadım. Bu süreçte sessiz kalmayı, hukuka olan inancımı ve sabrımı korumak için bilinçli olarak tercih ettim. Ancak bugün ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak hakkımdaki kararın uygulanması talebinde bulunduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Başvuru dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ilk ihlal kararından sonra 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın “dosya üzerinden, yargılama yapılmaksızın” alındığı vurgulandı. Dosyanın açıklamalar bölümünde yer alan kronolojiye göre, savunma makamının yeniden yargılama talebinin karşılanmadığı, mahkemenin kararında AYM’nin tespit ettiği hak ihlallerinin giderilmesine yönelik herhangi bir değerlendirme bulunmadığı aktarıldı.

Başvuruda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itiraz üzerine verdiği kararda kendi yetkisini aşarak “dosya üzerinden infazın devamına hükmettiği” ve bunun açık bir usul ihlali olduğu ifade edildi. Bu işlemin “13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına müdahale niteliği taşıdığı” görüşü dile getirildi.

“AYM KARARININ UYGULANMAMASI İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ YARATIYOR”

Başvuruda, AYM’nin ihlal kararına rağmen Tayfun Kahraman’ın cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin, “adil yargılanma hakkı” açısından yeni ihlaller doğurduğu belirtildi.

Ayrıca dilekçede, Kahraman hakkındaki mahkumiyetin “somut delille desteklenmediği”, dosyada yer alan söz konusu kayıtların hukuka uygun olmadığı, tanık ve gizli tanık anlatımlarının da “mahkumiyete yeterli olmadığı” savunuldu.

Dosyada, bu durumun “AYM kararlarının bağlayıcılığının ihlali niteliğinde” olduğu vurgulandı.

SAĞLIK DURUMU: MS HASTALIĞI

Başvuruda Tayfun Kahraman’ın MS hastası olduğu ve bu hastalığın “cezaevi koşullarında ilerleyebileceği ve yaşamı tehdit edebileceği” ifade edildi. Bu nedenle ivedi tahliye talebinin ayrıca gerekçelendirildiği görüldü.

SONUÇ TALEPLERİ: TAHLİYE, YENİDEN YARGILAMA VE İNFAZIN DURDURULMASI

Başvurunun sonuç kısmında , AYM’den şu talepler yer aldı:

İstanbul 13. ACM’nin AYM kararına uymaması nedeniyle ortaya çıkan ihlalin giderilmesi, Yeniden yargılama yapılmasına hükmedilmesi, İnfazın derhal durdurulması, Tahliye kararı verilmesi, AYM kararlarının bağlayıcılığına aykırı işlem yapan mahkemelerin kararlarının hukuka aykırı olduğunun tespiti.

Dilekçede ayrıca, AYM kararlarının uygulanmamasının “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına ağır müdahale” oluşturduğu ve hukuki zorunluluk gereği infazın devam edemeyeceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, 7 Kasım'da Kahraman'ın tahliye edilmesi ve yeniden yargılanması için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulmamasına karşı yaptığı itirazı reddetti.