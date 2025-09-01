Tayfun Kahraman’ın eşi: 'Umudumuz Tayfun’un kızının eğitim hayatına adım atışına eşlik edebilmesidir'

Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası kapsamında 3,5 yıldır cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Tayfun Kahraman’ı, önümüzdeki hafta ilkokula başlayacak olan kızları Vera’yla birlikte ziyaret ettiğini belirten Meriç Kahraman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kahraman paylaşımında, ”Hayatta bazı anlar, bir kere yaşanır ve ömür boyu izi kalır. Tıpkı okula ilk adım atılan an gibi. Ne yazık ki haksız yere, telafisi olmayan çok an kaçırdık. Umudumuz ve beklentimiz, Tayfun’un kızımızı okula kendisinin götürebilmesi, bir baba olarak kızının eğitim hayatına adım atışına eşlik edebilmesidir” ifadelerini kullandı.

"TELAFİSİ OLMAYAN ÇOK AN KAÇIRDIK"

Kahraman, şunları kaydetti:

"Bugün eşim Tayfun Kahraman’ı Silivri Cezaevi’nde, kızımız Vera ile birlikte ziyaret ettik. Ailemiz için önemli ve özel bir gündü, çünkü Vera önümüzdeki hafta, ömrünün yeni bir evresine girecek, ilköğretime başlayacak. Hayatta bazı anlar, bir kere yaşanır ve ömür boyu izi kalır. Tıpkı okula ilk adım atılan an gibi. Ne yazık ki haksız yere, telafisi olmayan çok an kaçırdık. Umudumuz ve beklentimiz, Tayfun’un kızımızı okula kendisinin götürebilmesi, bir baba olarak kızının eğitim hayatına adım atışına eşlik edebilmesidir."