Tayfun Kahraman ve eşi ‘şehir plancılarının tutuklanmasında’ ‘rant düzenine’ işaret etti: Bu bir rastlantı değil

Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 04:00

Şehir planlama uzmanı Dr. Tayfun Kahraman, sağlık sorunlarına karşın üç yıldır cezaevinde. Kahraman, Gezi davası kapsamın tutuklanıp 18 yıl hapis cezasına çarptırılmadan önce İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire başkanı olarak görev yapıyordu. Meriç Demir Kahraman eşinin MS hastası olduğunu ve cezaevi koşullarının bu hastalığa sahip birisi için uygun olmadığını anımsatarak “Yine de morali iyi. Ülke olarak zor dönemden geçsek de toplumsal tepki ona ve tutuklu insanlara moral veriyor. Tabii herkes gibi onun da gözü kulağı dışarıda” dedi.

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün gibi kişilerle büyük bir mücadelenin yol arkadaşı olduklarının altını çizen Demir, “Hepimiz şehir plancısıyız. Murat abi (Murat Çalık), Buğra Gökce... Ve tabii Mahir’imiz (Polat) var. Hepimiz Cumhuriyetin olanaklarıyla bir yerlere gelebilmiş, halktan insanların eğitimli evlatlarıyız” ifadelerini kullandı.

‘İNCELENMESİ GEREK’

Tutuklanan kişilerin önemli bir kısmının şehir plancı olmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Kahraman, “Bir şehir plancısı olarak söylüyorum; tarih ve siyaset kitaplarında bu kadar fazla şehir plancısının aynı anda hapiste olması da mutlaka incelenecektir. Kentlerde bu kadar rant varken bir boşluk gördüğünde oraya AVM değil, park yapılması gerektiğini düşünen insanların hapse girdiği bir dönem diye de hatırlayacağız bu dönemi” şeklinde konuştu.

'RANTIN KESİLMESİ DEMEK'

Tayfun Kahraman sosyal medya mesajıyla tutuklu beş şehir plancısına (Resul Emrah Şahan, Gürkan Akgün, Murat Çalık ve Buğra Gökce) dikkat çekti. Kahraman, “Bu bir rastlantı değil. Çünkü şehir plancılığı mesleği, şehirlerimizin planlı, sağlıklı, güvenli olması için çalışmayı gerektirir. Bu bazılarının rant musluklarının kesilmesi demek. Bizler, rant ve vurgun düzenine karşı çıktığımız için buradayız” dedi.