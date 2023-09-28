Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 23:29

Güncelleme: 28.09.2023 - 23:29

Gezi Parkı davası kapsamında 25 Nisan 2022 tarihinde tutuklanarak cezaevine giren Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın hakkında istenen 18 yıllık hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bu akşam onandı. Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yargıtay'ın verdiği bu karara tepki gösterdi. Demir Kahraman'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Herkes oradaydı! Hepimiz Gezi'deydik! Buramıza kadar gelmişti, nefes alamıyorduk, çığlık atmak istiyorduk, birbirinden farklı ama aynı derdi paylaşan milyonlardık! Bizim çocuklar dövüldü, bizim çocuklar yuhalatıldı, bizim çocuklar öldü!

'YİNE NEFES ALAMIYORUZ'

Anlamadılar, dinlemediler, kulak ardı ettiler. Komplo teorileriyle eşim de dahil bir grup insanı tutsak aldılar. Şeytanlaştırmaya çalıştılar, her gün üstümüze geldiler, bu insanların bir ailesi var mı demediler, çocukları olduğunu düşünmediler! Bugün de eşim, meslektaşım Tayfun Kahraman'ın 18 yıl hapis cezasını onadılar. Milyonluk Gezi'nin faturasını 5 kişiye kestiler. Yine nefes alamıyoruz, yine çığlık atmak istiyoruz! Ve ben Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum!

Arayan, soran herkese teşekkürler. Bu dava bitmedi. Adalet arayışımız bitmedi. Hepinize daha çok ihtiyacımız var bundan sonra, haklı çığlığımızı kimse susturamayacak Gezi onurumuzdur! Gezi yargılanamaz!"