AVM'nin tuvaletinde bir şahıs ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir AVM'nin tuvaletinde bir şahıs ölü bulundu.

AVM'nin tuvaletinde bir şahıs ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 22:47

Olay İzmit ilçesi Ömer Türkçakal bulvarında bulunan bir AVM'nin tuvaletler kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, AVM’nin tuvaletlerinde hareketsiz yatan şahsı gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı.

Ölen şahsın kimliği henüz öğrenilmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #AVM #İzmit #tuvalet

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