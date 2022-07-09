Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı
Mardin'de, taziye evinin klimasını çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde dün, Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi'nin avlusuna gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti. Kimsenin olmadığını belirleyen şüphelilerden biri pencereden içeri girip klimayı alarak arkadaşına uzattı. Şüpheliler, klimayı taşıyarak bölgeden uzaklaştı.
Taziye evine gelen görevliler, klimanın olmadığını görünce yanındaki caminin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.
Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelileri dün akşam saatlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Klima taziye evi görevlilerine teslim edilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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