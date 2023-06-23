Taziye için gelmişlerdi... Halatı kopan seyyar asansör zemine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 07:02

Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi’nde, önceki gün saat 12.00 sıralarında; Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının Yenibahar Sokak'taki bir apartmanda bulunan evine taziye için geldi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yakınlarının kanser tedavisi gördüğü sırada binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3’üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3’üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü.

Durumu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader, Bursa Şehir Hastanesi’ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye götürüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Müjgan Çelik ile Kerime Çelik’in ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.