Halatı kopan asansör kabini boşluğa düştü: 1 yaralı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:00

Aksaray’ın merkeze bağlı Çimeli Yeniköy’de bulunan 2 katlı binanın zemin katından yukarı çıkmak için asansöre binen Safiye Ş. (54), asansör halatının kopması sonucu kabin hızla asansör boşluğuna düştü.

Düşen kabinde yaralanan kadının feryatları bina sakinleri tarafından fark edildi, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süren çalışma sonucu sağlık ekipleriyle birlikte kadını kabin içerisinden kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada tedavi altına alınan yaralı kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.