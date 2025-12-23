Tazminat ödemesi, kaskoda yüzde 44.4, zorunlu trafikte yüzde 63.6 arttı: Ortalama 48 bine ulaştı

Yüksek enflasyon oranları ve artan girdi maliyetleri, zorunlu trafik ve kasko sigortaları kapsamındaki hasar tazminatı ödemelerini büyütmeye devam etti.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı güncel “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri, Ocak-Eylül 2025” raporuna göre yılın ilk dokuz ayında, Ocak-Eylül 2024 dönemine kıyasla zorunlu trafik sigortasında tazminat konu dosya sayısı yüzde 6 artarak 2 milyon 353 bin 716 adet oldu. Toplam tazminat ödemesi ise yüzde 63.6 yükselerek 101.7 milyar lirayı buldu. Bu verilere göre dosya başına ortalama tazminat ödemesi tutarı da yüzde 54.4 artarak 43 bin 190 liraya çıktı.

MOTOSİKLETE DİKKAT

Zorunlu trafik sigortasında taşıt türüne göre en çok tazminat ödemesi, yüzde 66.2 artış ve 57.8 milyar lirayla “otomobil” için yapıldı. Otomobilde dosya sayısı yüzde 6.5 artışla 1 milyon 309 bin 406 adet olurken ortalama ödeme de yüzde 56 artışla 44 bin 135 liraya yükseldi. Tazminat ödemede toplam tutarın yüzde 114.3 (3.4 milyar TL), dosya sayısının yüzde 32.6 (150 bin 355 adet) arttığı motosiklet ise dikkat çekti. Bu tür araçlarda dosya başına ortalama ödeme de yüzde 61.6 artışla 22 bin 704 lira oldu. Kasko sigortası kapsamında ise yine ilk dokuz ayda dosya sayısı yüzde 7.7 artışla 1 milyon 164 bin 173 adet, toplam tazminat ödemesi de yüzde 44.4 artışla 61.1 milyar liraya yükseldi. Buna göre dosya başına yapılan ortalama ödeme tutarı yüzde 34.1 artışla 52 bin 456 lira olarak hesaplandı. Taşıt türüne göre en çok tazminat ödemesi yüzde 49.9 artış ve 44.3 milyar lira ile yine “otomobil” için yapıldı. Bu taşıtta dosya sayısı yüzde 10.9 artışla 896 bin 622 adet olurken ortalama ödeme de yüzde 35.2 artışla 49 bin 374 liraya çıktı.

AVANTAJLI BASAMAK ‘YENİ’YE AKTARILIYOR

SEDDK, Karayolları Trafik Kanunu gereği motorlu taşıtların işletilmesinden doğan hukuki sorumluluğun motorlu aracın işletenine ait olduğunu, zorunlu trafik sigortası poliçelerinin de işleten adına düzenlendiğini anımsatarak hasarsızlık indirimiyle ilgili 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin ayrıntılarını şöyle açıkladı: “Bu düzenleme yeni aracın önce alınıp avantajlı basamakta bulunan aracın sonra satışı ile ilgili olup bu durumlarda da avantajlı basamağın yeni araca aktarılma imkânını getirmektedir.

Bu doğrultuda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar acentelerine veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunmaları halinde basamak düzeltmesi talep edebileceklerdir.” SEDDK ayrıca, “iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımını daha belirgin ve adil bir şekilde ortaya koyan” bir sistemin yaşama geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların ise paydaşlarla birlikte sürdüğünü duyurdu.