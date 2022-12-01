TBB acı haberi duyurdu: Hukukçu Prof. Dr. Baki Kuru yaşamını yitirdi

01 Aralık 2022 Perşembe, 15:18

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosu'na kayıtlı, 'hocaların hocası' olarak anılan Av. Prof. Dr. Baki Kuru'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTB'nin Twitter hesabın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku alanlarında her avukatın, her hukukçunun ufkunu açan unutulmaz eserlere imza atan, “Bir hukukçunun erişebileceği en yüksek mertebe avukatlıktır” sözleri kulaklarımızdan silinmeyecek Hocamıza rahmet, yargı camiamıza başsağlığı dileriz."