İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Christine McVie, 79 yaşında yaşamını yitirdi

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:57

Dünyaca ünlü Fleetwood Mac grubunun solisti ve "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me", "Songbird" şarkılarının yazarı Christine McVie 79 yaşında öldü.

BBC'nin haberine göre, McVie ailesi tarafında yapılan açıklamada, McVie'nin bir hastanede ailesinin yanında huzur içinde öldüğü belirtildi.

Ailenin açıklamasında "herkesin Christine'i kalbinde tutmasını ve inanılmaz bir insanın ve evrensel olarak sevilen saygıdeğer bir müzisyenin hayatını hatırlamasını istiyoruz" denildi.

Fleetwood Mac tarafından yapılan açıklamada, McVie için "Onunla bir hayatımız olduğu için çok şanslıydık" denildi.

Grubun solisti Stevie Nicks Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç saat önce, 1975'in ilk gününden beri tüm dünyadaki en iyi arkadaşımın vefat ettiğini öğrendim" ifadesinde bulundu.

Grubun kurucularından Mick Fleetwood Twitter'da, "Bugün kalbimin bir parçası uçup gitti... Seninle ilgili her şeyi özleyeceğim Christine McVie" paylaşımında bulundu.

Fleetwood Mac'in basçısı John McVie ile evlenen Christine, 1998 yılında Rock 'n' Roll Hall of Fame'e kabul edilen sekiz grup üyesinden biri oldu.

Christine, 1970'lerin başında gruba katıldı ve 28 yıl sonra 1998'de Fleetwood Mac'ten ayrıldı. Ancak 2014'te gruba geri döndü.