TBB Başkan Vekili Vahap Seçer: 'Bizim belediye başkanlarımızın yeri, 14,5 metrekarelik Silivri'deki zindanlar değil, halkın yanıdır'

AKP, CHP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne mensup belediyelere 54 yeni hizmet aracının düzenlenen törenle teslim edildi. Belediyelerin sosyo-ekonomik durumu, yüzölçümü, nüfusu, ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak "Tüm belediyelere adil ve eşit hizmet" ilkesiyle gerçekleştirilen hibeye yönelik tören, TBB Encümen Toplantısı'nın ardından yapıldı.

Yeni araçlar, İlkbahar Mahallesi'nde bulunan Çankaya Belediyesi Yerleşkesi'nde törenle teslim edilirken, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hibe töreninde konuştu.

Seçer, belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmaları, hizmet etme görevinde oldukları yerleşim yerlerine daha etkin, daha efektif, daha sürdürülebilir hizmet yapmaları için TBB olarak "çorbada bir kaşık tuzlarının olmasını" istediklerini belirterek, bu sebeple belediyelere araç desteği sağladıklarını ifade etti.

"BELEDİYE BAŞKANLARI SEÇİLMİŞLER ARASINDA DEMOKRASİNİN TECELLİ ETTİĞİ EN ÖNEMLİ MAKAMLARDIR"

Seçer, geçen yılki yerel seçimlerin ardından 5 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun TBB Başkanı seçilmesinden sonra birlikte yeni bir dönem başladığını, o dönemde kendisinin de TBB encümeninde görev aldığını anlattı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın TBB Başkan Vekili olduğunu, ancak onun da geçen ay tutuklandığını anımsatan Seçer, şöyle devam etti:

"Biz belediye başkanları halkın iradesiyle göreve geliriz ve yasalar çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmet etmekle mükellefiz. Siyasette vatandaşa en yakın görev alanı seçilmiş olarak bir muhtarlardır, bir de belediye başkanlarıdır. Vatandaşa en yakın olan bizleriz. Partilerimizle seçime gireriz ama partilerimizden aldığımız güçle ismimizi ortaya koyarız ve birçok yurttaşımız partimize oy vermese de şahsımıza, eğer daha önce belediye başkanlığı yapıyorsak, yaptığımız iyi hizmete, onlar için kullandığımız güzel sevgi diline, barış diline, kapsayıcı dile oy verir. Hizmet edene, kendini sevene oy verir. İşte hem Ekrem Başkan hem Zeydan Başkan elbette partisinin aldığı güçle aday oldular ama halkın da büyük teveccühüyle belediye başkanları seçildiler. Onun için belediye başkanları seçilmişler arasında demokrasinin tecelli ettiği en önemli makamlardır, tartışmasız."

"BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YERİ, 14,5 METREKARELİK SİLİVRİ'DEKİ ZİNDANLAR, HÜCRELER DEĞİL"

Seçer, 2024 seçimlerinde seçilmiş olup görevinde olmayan 27 belediye başkanı bulunduğunu, bunun 17'sinin tutuklu olduğunu belirtti.

Belediye başkanlığının mayınlı bir alan olduğunu söyleyen Seçer, hukukta tutuksuz yargılamanın ve masumiyet karinesinin esas olduğunu ifade etti. Kendisine suç işlenen belediye başkanlarının yargılama sonucunda suçunun sabit olması halinde tutuklanması gerektiğini anlatan Seçer, "Tutuksuz olarak hakkında işlem yaparsın, soruşturma açarsın, mahkeme açarsın, kovuşturma yaparsın, suçu sabit olur, tutuklar cezaevine koyarsın. Farklı saiklerle belediye başkanlarımızın görevlerinden uzaklaştırılıp hemşehrilerinden uzaklaştırılıp cezaevlerine konmalarına vicdanımız razı olmuyor. Hukuk buna bir anlam veremiyor. Demokrasi buna bir anlam veremiyor. Bizim belediye başkanlarımızın yeri, 14,5 metrekarelik Silivri'deki zindanlar, hücreler değildir. Onların yeri halkın yanıdır. Onların görevi o halka hizmet etmektir" dedi.

"ADALET SADECE CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA, DEM PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA LAZIM DEĞİL"

"Değerli belediye başkanlarımız; hangi siyasi partiye mensup olursanız olun başımızın tacısınız" ifadesini kullanan Seçer, törende 53 belediyeye 54 araç dağıtılacağını anımsattı. Birçok partiye mensup belediyenin bu araçlardan alacağını vurgulayan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim yaptığım değerlendirmeler bütün belediye başkanlarım için. Adalet sadece CHP'li belediye başkanlarına, DEM Partili belediye başkanlarına lazım değil. AK Partili, MHP'li bütün belediye başkanlarına; hepimize adalet, hepimize eşit hukuk. Sana ayrı hukuk, bana ayrı hukuk... Bu, demokrasinin, hukuk devleti anlayışı içinde olan bir devletin razı geldiği, kabul ettiği bir durum değildir.

"İÇ CEPHE TAHKİMATI İÇİN UĞRAŞANLARIN, ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI SERBEST BIRAKMAKLA BAŞLAMASI LAZIM"

Hepimiz ülkemizi seviyoruz. Kimse kimseden zerre-i miskal kadar bu ülkeyi az sevmiyor. Hepimiz seviyoruz. Hepimiz hizmet yarışı içerisindeyiz, hangi partiye mensup olursak olalım. Bakın son yıllarda, son 40 yıldır ülkemizin boğuştuğu önemli bir sorunu son günlerde çözme gayreti içerisindeyiz. Biz de iyi niyetle yaklaşıyoruz. Hangimiz arzu etmez Türkiye'de barış olsun, huzur olsun? Yüzlerce yıldır bu kadim topraklarda kardeşçe yaşayan insanlar neden kavga edelim? İç içeyiz, akraba olmuşuz, kız almışız, kız vermişiz. Aynı şehirlerde, aynı ülkede ortak kaderi paylaşıyoruz. Geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz hep bir. Neden kavga edelim? Neden ülkemizi zayıflatalım? Bunun gayreti içerisindeyiz. İç cephe tahkimatı için uğraşanların, önce iç cephe tahkimatına belediye başkanlarımızı serbest bırakmakla başlaması lazım. Barış yerelden başlar. Biz kentlerimizin barış elçisiyiz. Kentlerimizde barışın, kardeşliğin, birlikte yaşama hukukunun geliştirilmesinin teminatı belediye başkanlarıdır. Onun için partisinin çok üzerinde oy alıyor. Birçok siyasi partiden insan belediye başkanlarına oy veriyor. Bu süreçte belediye başkanlarını değerlendirmeleri lazım. Bu süreci yürütenler, siyasi partiler, parlamentoda bu süreci götüren komisyon; yerel yönetimlerin anlamını, değerini, işlerini, gücünü bilmesi lazım. Bu işe dahil etmesi lazım.

"ÖNCEKİ TBB YÖNETİMİ, ADALETSİZ BİR SÜREÇ YÖNETMİŞ"

TBB'yi 31 Mart sonrası görevi devraldığımızda Ekrem Başkan başkanlığında, o zaman Zeydan Başkanımız da encümen üyemizdi. Buradaki encümen üyelerimizle hep beraber oturduk, bir değerlendirme yaptık. Önce dedik ki; 'Bizden önceki yönetimler TBB'de nasıl bir uygulama yapmış?' Önümüze döktük. Üzülerek ifade edeyim; adaletsiz bir süreç yönetilmiş. Biz şunu söyledik: Türkiye'de adaletsizlikten şikayet ederken nasıl adaletsizlik yapabiliriz? Bizim ağzımızdan çıkan söylemlerimizin, uygulamalarımızla örtüşmesi lazım. Ve parti ayrımı gözetmeksizin, TBB'nin yönetim sürecinde adaletli bir yönetim anlayışını şiar edineceğimizin sözünü verdik. Bunu hep beraber yaptık. Ve bunu gerçekleştiriyoruz. Ancak üzülerek ifade edeyim ki bazen şu değerlendirmeyi de yapıyoruz: Acaba biz TBB'de adalet dağıtmaya uğraşırken, genel anlamda Türkiye'deki özellikle belediyelere karşı bakanlıkların, kurumların adaletsiz uygulamalarındaki o adaletsizlik makasını daha da mı açıyoruz? Yani şu: Muhalefete mensup belediyeler, hoş, Türkiye Belediyeler Birliği'nden adalet çerçevesinde desteğini alıyor. Ama başta Çevre Bakanlığı olmak üzere kurumlarımız tüm siyasi partilere mensup belediye başkanlarına, belediyelere aynı mesafede mi? Bunu bir sorgulamak lazım.

"HEPİMİZİN ORTAK KAYGISI VATANDAŞLARIMIZA EN GÜZEL HİZMETİ YAPMAK"

Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. TBB Başkan Vekili olarak, tüm bakanlıklara ve kurumlara, belediyeyle direkt/dolaylı etkisi olan, onlara destek sağlayan, onlara kredi sağlayan, bürokratik olarak belediyelerle işi olan tüm kurumların yöneticilerine, siyasilere, bakanlara sesleniyorum: Hepimize adaletli olun, eşit mesafede olun. Hepimizin ortak kaygısı vatandaşlarımıza en güzel hizmeti yapmak. Başka bir derdimiz yok. CHP'li de olsak, AK Partili de olsak, MHP'li, DEM Partili, İYİ Partili de olsak ortak kaygımız vatandaşlarımıza en güzel hizmeti yapmak. Türkiye'de birliği, beraberliği, huzuru, güvenliği, refahı adaletle sağlarız. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde durur, bütün her şey onun etrafında döner. Yapacağımız araç dağıtımımızla ilgili bundan önceki ve bundan sonraki yapacağımız dağıtımlarla ilgili de bazı bilgiler vermek istiyorum. Özellikle tekrar belirtmek istiyorum ki: Bugüne kadar, bundan sonra da böyle olacak, adamına, partisine göre araç ekipman desteği yapmadık. Belli kriterleri göz önüne alarak yaptık. Bundan sonra da böyle yapacağız. Nüfusu nedir? Yüzölçümü nedir? İhtiyaçları nedir? Talepleri nedir? O bölgenin, o belediyenin ekonomik durumu nedir? Bunları önümüze koyuyoruz. Bu kriterler ışığında arkadaşlarımız çalışma yapıyor."