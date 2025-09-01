TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan 2025-2026 Adli Yılı açılış töreninde belediyelere yönelik operasyonlara tepki

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, 2025-2026 Adli Yılı açılış töreninde konuştu.

Sağkan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Yürürlükteki Anayasa’ya saygı gösterilmedikçe herhangi bir sorunun çözülmesi de mümkün değildir.

Akut sorunlar olarak belirttiğimiz alanlarda yapılacak düzenlemelerle birlikte toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten adımların atılması ile bu hedeflere ulaşılabilir

OPERASYONLARA TEPKİ

(CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar) Bazı il ve ilçelerin seçilmiş belediye başkanlarına yönelik uygulamalar ve yine kayyum uygulamaları sadece kişilere değil halk iradesine de zarar vermektedir.

Hukuka aykırı uygulamalar ceza adalet sistemine karşı derin bir güvensizlik oluşturmaktadır.

''ALTINI AYRICA ÇİZMEK İSTERİM''

Bu uygulamalar keyfi uygulamalarının önünün açılmasına neden olmaktadır. Bu keyfî tutukluluk kümesi içinde özellikle bir meslek örgütü olarak mensubumuz Av. Mehmet Pehlivan’ın tutukluluğunun ise altını ayrıca çizmek isterim. Zira bu tutuklama kararının sevk gerekçesinde mesleki faaliyetlerin suç isnadı olarak gösterilmesini genel olarak savunma makamının etkinliğine dönük bir tehdit olarak algılıyoruz.

Mehmet Pehlivan’ın mesleki faaliyetleri sebebiyle soruşturmaya konu edilerek tutuklanması, bağımsız savunmayı etkisiz kılma çabasının yanında savunma hakkının, haliyle adil yargılanma hakkının açık ihlalidir.''