TBB Başkanı Feyzioğlu: Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı değiştirilmeli

19 Kasım 2021 Cuma, 13:54

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Gümüşhane'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Gümüşhane Baro Başkanı avukat Metin Arslan, Bayburt Baro Başkanı avukat Serkan Pekmezci, Erzurum Baro Başkanı avukat Talat Göğebakan, Ardahan Baro Başkanı avukat Murat Yolcu, TBB delegeleri ve baro avukatları da katıldı.

'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİRBİRİMİZE ATEŞ EDİYORUZ'

"Kuvvetler ayrılığını tereddütsüz hayata geçirmek zorundayız" diyen Feyzioğlu, şöyle konuştu:

“Bana göre Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı değiştirilmeli. Türkiye Barolar Birliği’nin de zaten yıllardır söylediği budur çünkü kuvvetler ayrılığını tereddütsüz hayata geçirmek zorundayız. 'Hakimler Kurulu' ve 'Savcılar Kurulu' diye ayrı kurullar yaratılmalı. 'Hakimler Kurulu’nun başına Yargıtay Başkanı geçmeli. 'Savcılar Kurulu’nun başına ise Yargıtay Başsavcısı geçmelidir. Meclis'imizin çok yüksek bir çoğunlukla seçeceği isimlerle Yargıtay ve Danıştay genel kurullarımızın seçeceği isimlerle liyakat esaslı doldurulabilir. Her toplumu ilgilendiren soruşturma ve dava bizi tribünlere çıkarıyor ve birbirimize bağırıyoruz. Toplumu ilgilendiren her davada sosyal medya üzerinden birbirimize ateş ediyoruz. Avukatlar, hakimler, savcılar gerçeğe ulaşmak için yapmak zorunda olduklarını o süreç içerisinde ıslıklar, alkışlar, yuh sesleri arasında adeta bir derbi maçı oynanır gibi yürütmek zorunda bırakılıyor. Oysa Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısını tereddüt uyandırmayacak şekilde değiştirirseniz, yargı görevi yapanların en iyi şekilde yetişmesini sağlarsınız."