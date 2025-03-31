TBB Başkanvekili seçilen Karalar, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Demokrasinin, hukukun mücadelesini hep birlikte vereceğiz’

Yayınlanma: 31.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 04:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB’nin Başkanvekilliği seçimini 864 üyenin 463’ünün oyunu alarak kazandı. Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulunan Karalar, Türkiye’nin ‘olağanüstü kötü dönemlerden geçtiğine’ dikkat çekti. Karalar, “Biz ülkenin doğusundan batısına, herkesin gururla ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım’ dediği bir iklimi oluşturacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ve bunu teslim edemeyiz. Kardeşliğin, barışın, demokrasinin ve hukukun hüküm sürdüğü bir ülke olmaya kararlıyız” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB’nin Başkanvekilliği seçimini 864 üyenin 463’ünün oyunu alarak kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk hâlinin devamı süresince görevi üstlenecek olan Karalar, Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

‘MİLLETİN İRADESİNE GEM VURULMAZ’

Karalar, sözlerine İmamoğlu’na yönelik hukuki sürecin adil, şeffaf ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini dilediğini söyleyerek başladı. TBB’nin tüm siyasi görüşleri ve yerel idareleri kucaklayan bir çatı kurum olduğunu vurgulayan Karalar, “Böylesine önemli bir yapının, hukuki ve yönetsel işleyişinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi büyük önem arz etmektedir. Demokratik, hukukun üstünlüğünün olduğu, basının özgür olduğu, toplumun haber alma hakkının rahatça temin edildiği bir ülke özlemimiz var” dedi. Türkiye’nin ‘olağanüstü kötü dönemlerden geçtiğine’ dikkat çeken Karalar, “Çok zor şartlarda kurduğumuz Cumhuriyetimiz; mantığın izanın, hukukun, demokrasinin askıya alındığı, akla mantığa uymayan kararların uygulandığı bir dönemden geçiyor. Ülkenin doğusundan batısına, hafta geçmiyor ki milli iradeyle seçilen bir belediye başkanımız görevden alınmasın. Bunu asla kabul etmiyoruz. Milletin iradesine gem vurulmaz. Milletin değişim istediği bir dönemde, halkın desteğiyle değişimi gerçekleştirecek insanların susturulmasından başka bir şey değil yaşanan” ifadelerini kullandı.

‘DEMOKRASİ VE HUKUK MÜCADELESİNİ HEP BİRLİKTE VERECEĞİZ’

İktidar tarafından basın üzerine kurulan baskıyı da eleştiren Karalar, “Basının üzerinde oluşturulan baskı da bu susturma politikasının sonucu. Bunları kabul etmiyoruz, demokrasinin, hukukun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun TBB Başkanı olmasıyla birlikte, TBB belediyeler arasında ayrım yapmayı bırakmıştır ve adaletli davranmaya başlamıştır.CHP’li belediyelerin gerçekleştirdiği eşit hizmet anlayışı, CHP ülkede iktidar olduğu zaman ülke geneline yayılacak ve halka hizmet aynı adalet anlayışı ve eşitlik ilkesiyle sürdürülecektir. Halkın parası iyi kullanılacak ve oy hesabı yapılmadan halka eşit hizmet edilecektir” diye konuştu.

‘KARDEŞLİK, BARIŞ, DEMOKRASİ VE HUKUK HÜKÜM SÜRECEK’

Karalar, konuşmasını sonlandırırken “Biz ülkenin doğusundan batısına, herkesin gururla ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım’ dediği bir iklimi oluşturacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ve bunu teslim edemeyiz. Kardeşliğin, barışın, demokrasinin ve hukukun hüküm sürdüğü bir ülke olmaya kararlıyız” dedi.