TBB Başkanvekili Vahap Seçer, birliğin çalışmalarını aktardı: ‘Belediyelerin baraj yapma yetki ve sorumluluğu yok’

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Encümen Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Birlik Başkanlığına seçilmesinden bu yana yapılan hizmetlere ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı basın toplantısında, TBB’nin son iki yıllık çalışmaları, kurumsal dönüşüm adımları ve yeni dönem öncelikleri ele alındı. Toplantıya, encümen üyeleri de katıldı.

Burada konuşan Seçer, belediyeler arasında ayrım gözetmeyen ve yerel demokrasiyi önceleyen bir yapı inşa ettiklerini vurguladı. Seçer, TBB’de partizanlıktan uzak bir yaklaşım benimsediklerini söyleyerek, belediyelerden gelen isteklerin mali koşullar, bütçe döngüsü, aciliyet ve öncelik kriterleri dikkate alınarak değerlendirildiğini söyledi.

Araç ve ekipman hibeleri ile nakdi desteklerde ölçülebilir bir puanlama sisteminin esas alındığını belirten Seçer, bu kapsamda belediyelere 2,3 milyar TL değerinde 523 araç ve iş makinesi hibe edildiğini, ayrıca 77 ilde 363 belediyeye 29 bin 330 çöp konteyneri desteği sağlandığını aktardı. Seçer ayrıca tüm hibelerde önceliğin afetzede belediyelere verildiğini de ifade etti.

‘YEREL YÖNETİMLERİN YANINDA KARARLILIKLA DURACAĞIZ’

Seçer, belediyelerin yaşama geçiremediği projelere destek olmak amacıyla yürütülen nakdi destek programı kapsamında 2025 yılı itibarıyla 144 projeye katkı sağlandığını söyledi. Bu desteklerin; 30’unun AKP’li, 27’sinin MHP’li, 66’sının CHP’li, 7’sinin DEM Partili, 14’ünün ise YRP, BBP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Sol Parti ve bağımsız başkanların yönetimindeki belediyelere verildiğini aktardı. 2025 yılında ödemesi yapılan projelere toplam 64,8 milyon TL hibe edildiğini belirten Seçer, 2026 yılında ise 95 projeye 130,6 milyon TL hibe sağlanacağını ifade etti. Seçer, belediyeleri Türkiye genelinin yanı sıra küresel ölçekte de güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Seçer, son iki yıllık dönemin aynı zamanda yerel demokrasi açısından zorlu bir süreç olarak kayda geçtiğini belirterek, muhalefet partisini temsil eden belediye başkanlarının adli ve idari baskılarla karşı karşıya kaldığını anımsattı. TBB’nin bu süreçte halk iradesini ve yerel demokrasinin meşruiyetini savunmayı sürdürdüğünü vurgulayan Seçer, önümüzdeki dönemde de demokratik değerlerden ve yerel yönetimlerin haklarından yana duruşlarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

‘ORTADA BİR MEVZUAT KARMAŞASI VAR‘

Seçer, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetemiz Cumhuriyet’in yönelttiği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) arasında su sorunu kapsamında yaşanan yetki tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Seçer, Bakan İbrahim Yumaklı’nın “Baraj yapmak belediyelerin görevidir” şeklindeki ifadelerini değerlendirdi. Seçer, “Orada bir mevzuat karmaşası var. Tarım Bakanlığını sevk ve idare eden bir bakanın mevzuatı bilmemesi mümkün değil. Biz su havzalarından bir kova su almaya kalksak, bunu DSİ’den izinsiz yapamayız. Varın gerisini siz düşünün” dedi.

Belediyelerin baraj yapma sorumluluğu ve yetkisi olmadığını vurgulayan Seçer, “Ancak bu demek değildir ki belediyeler baraj yapmaz. Tabii ki DSİ’yle istişare ve uyum halinde bazı projelerde ortaklaşabilir. Tarımsal sulamadır ya da bir şehrin içme suyudur burada eğer bir su arızasında baraj yapılacaksa bu görev DSİ’ye aittir. Ondan sonraki süreç elbette ki vatandaşın musluğundaki suyu akıtacak olan belediyelerin kontrolündedir” diye konuştu.

Seçer, “Buradaki tartışma, ABB ile DSİ’nin bu eş güdümlü çalışmayı bir türlü sağlayamazmış olmasından kaynaklanmaktadır. Gelecekte de sadece Türkiye’nin değil dünyanın ciddi bir konusu su konusu. Su sıkıntısı konusu siyasi polemiğe alet edilmeyecek kadar önemli bir konu çünkü burada vatandaşın mağduriyeti ön plana çıkıyor” dedi.

‘MÜCADELE YALNIZCA İMAMOĞLU İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLÜYOR’

Seçer, gazetecilerin TBB’nin, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemek için herhangi bir strateji hazırlayıp hazırlamadığı sorusu üzerine, “Takdir edersiniz ki TBB, sadece CHP’nin birliği değil. Birliğimizin bin 405 üyesi var. Bizim demokrasi adına yaptığımız mücadele sadece Ekrem İmamoğlu’nun şahsı üzerinde değil, Türkiye için yapılan bir mücadeledir. Biz hukuk devleti olalım istiyorsak, demokrasi kurum ve kurallarıyla oluşturulsun istiyorsak, millet iradesi her hal ve şartta kutsal olsun, üzerine herhangi bir tehlike olmasın, iktidarı ele geçiren kişiler, demokrasi hukuku dinlemeyip millet iradesini yok saymasın diye istiyoruz” yanıtını verdi.

‘TARTIŞMALAR HUKUKUN KABUL ETMEDİĞİ BİR ZEMİNDE YAPILIYOR’

Seçer, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e Kent Uzlaşısı nedeniyle 6 yıla kadar hapis istenmesinin sorulması üzerine, “Hukuki olarak bir münazara yapabilmeniz için olayların hukuk zemininde gelişmiş olması gerekir. Bütün tartışmalar hukukun kabul etmediği bir zemin üzerinde yapıldığı için alınan yargı kararlarını da tabii ki bu anlamda anlamak mümkün değil. Zaten sadece Ahmet Özer kararında değil bugün tutuklu bulunan cezaevindeki belediye başkanlarımızla ilgili yargı kararları da Türkiye’de tartışmaya açık. Yargının da bu süreçte çok yıprandığını görüyoruz. Adalet mülkün temelidir, adaletin olmadığı bir yerde bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı bir toplumda da diğer hiçbir konudan bahsedemeyiz, gerisi teferruat kalır diye düşünüyorum” dedi.