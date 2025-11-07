TBB'den HSK'ye

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı tahliye etmeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurdu.

TBB, mahkeme heyeti hakkında inceleme başlatılması ve görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanması talebinde bulundu.

TBB’den yapılan açıklamada, Anayasa’nın 2, 6, 11, 138 ve 153. maddelerine atıf yapılarak, Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Anayasa'nın 2, 6, 11, 138 ve 153. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kesin nitelikteki kararların uygulanması Anayasal bir zorunluluktur.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca, ihlale konu kararı veren mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar vermekle yükümlüdür.

Yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatiyle; Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirilmesine yönelik anayasal ödeve aykırı şekilde ek karar kuran İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlatılması, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca heyet üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi talebiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurulmuştur.”