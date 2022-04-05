TBB ile 81 il barosundan ortak açıklama: Mesleğimiz tehdit altında

05 Nisan 2022 Salı, 10:50

TBB ile 81 ilin Baroları mesleklerinin tehdit altında olduğunu belirterek dikkatleri yargı bağımsızlığı, avukatlara yönelik şiddet, Çoklu Baro gibi sorunlara dikkat çekti; “Mesleğimiz Tehdit Altında! 5 Nisan Avukatlar Günü’nü Kutla(ya)mıyoruz! Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir vatandaşı savunmasız bırakmayacağız” dedi.

Avukatlık mesleğinin itibarının kimseye teslim edilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

YARGIYA GÜVEN HUKUKA İNANÇ ZAYIFLADI

“Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaması; yargıya güven ve hukuka inancı azaltırken, avukatlık mesleğinin itibarını zayıflattı. Yargı Bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunacağız. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz.”

ŞİDDET CAN ALAN HALE GELDİ

“Avukata yönelik şiddet mesleğimizi icra ettiğimiz mekanların sınırlarını aşarak, meslek grubumuzu hedef haline getiren ve can alan, ülke çapına yayılmış bir şiddet türü haline geldi. Avukata yönelik şiddeti ne olursa olsun durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız. “

AVUKATLIK ÜCRETLERİ

“Avukatlık ücretleri insan onuruna yaraşır şekilde, avukatın sarf ettiği emeği ve üstlendiği sorumluluğu karşılamıyor. Ücret tarifelerinde olması gereken artışları; ödemelerin zamanında yapılmasını sağlayacağız.“

KAMU AVUKATLARINA MOBBİNG

“Kamu avukatları ek gösterge, mobbing ve mesleki bağımsızlıklarının korunması sorunu hala çözülemedi. Baroları kamu avukatlarının meslek örgütü haline getirecek, sorunlarını çözeceğiz.

MESLEKİ NİTELİKSİZLEŞTİRMENİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

“Hukuk Fakültesi kontenjan ve sayılarının ihtiyaç durumu gözetilmeden ve barolara danışılmadan artırılması, avukatlık mesleğinde nitelik kaybına sebep oluyor. Üniversite giriş sınavında hukuk fakültesi barajının yükseltilmesini sağlayarak meslekteki niteliksizleşmenin önüne geçeceğiz.”

ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

Bağlı çalışan avukatların ücret ve özlük hakları kanuni bir statüye; Stajyer Avukatlar eşit nitelikteki diğer hukuk mesleklerinin stajyerleri ile eşit koşullara sahip değil. Bağlı çalışan avukatların emek mücadelesini sahipleneceğiz. Stajyer Avukatların önündeki kamuni engellerin kaldırılmasını sağlayacağız.

ADALETE ERİŞİM ÖNÜNDEKİ ENGELLER

“Adalete erişim önünde avukatlar ve yurttaşlar için ekonomiye, mekana ve zamana dayalı engeller bulunuyor. Adalete erişimin önündeki engelleri kaldırmak için yetkili makamlarla kurulacak kesintisiz işbirliğimle çözümleri birlikte hayata geçireceğiz.

MESLEK ÖRGÜTLERİMİZ BÖLÜNDÜ

Çoklu Baro Kanunu ile meslek örgütlerimiz bölündü. Barolarımızı birleştireceğiz.



