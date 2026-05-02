TBB yeni merkez kuruyor: Avukatlara 'sosyal medya' denetimi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), reklam yasağını ihlal ettiği iddia edilen avukatları izlemek amacıyla yeni bir denetim mekanizması kurmaya hazırlanıyor.

Beş kişiden oluşacak bu birim, internet paylaşımlarından istatistiksel verilere kadar geniş bir alanı inceleyecek; kurallara uymayan avukatlar hakkında disiplin süreci başlatılacak.

Dijital platformlarda hukuki içerik üreten ya da dava süreçlerine ilişkin paylaşımlarda bulunan avukatlar, bundan böyle daha sıkı bir denetime tabi olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile TBB Reklam Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek, avukatların sosyal medya üzerinden kendilerini öne çıkarmalarına yönelik sınırlamalar artırıldı. Bu kapsamda ihlalleri tespit etmek için “izleme birimi” kurulması kararlaştırıldı.

REKLAM YASAĞI İHLALLERİNE ÖZEL TAKİP

Yönetmeliğe eklenen maddeye göre; yazılı, görsel, işitsel ve çevrimiçi mecralarda gerçekleşen ihlalleri belirlemek amacıyla beş üyeli Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi oluşturulacak.

Merkezin üyeleri, disiplin cezası almamış ve bu alanda yetkin avukatlar arasından TBB Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıl süreyle seçilecek. Birim, re’sen ya da yapılan başvurular üzerine tespit ettiği ihlalleri raporlayarak ilgili barolara iletecek. Ayrıca baroların verdiği kararları takip edecek ve soruşturmalara ilişkin verileri talep edebilecek.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SINIRLAMA

Yeni düzenlemeyle birlikte avukatların baktıkları davaları ya da yürüttükleri dosyaları reklam amacıyla öne çıkarmaları yasaklandı. Tarafların sözcüsü gibi davranmaları da kısıtlandı.

Bunun yanı sıra mesleki kimlikle ilişkilendirilebilecek şekilde lüks yaşam, gelir veya yaşam tarzı paylaşımlarına da sınır getirildi. Özel hayat paylaşımlarında mesleğin itibarını zedeleyici içeriklerden kaçınılması zorunlu hale getirildi.

İnternet sitelerinde üst sıralara çıkmak için kullanılan anahtar kelime, yönlendirme kodları ve benzeri SEO uygulamalarına da kısıtlama getirildi.

DİSİPLİN CEZALARI GÜNDEMDE

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında, kurallara aykırı davrananlar hakkında uyarma, kınama ve çeşitli disiplin cezaları uygulanabilecek.

Ayrıca kanun dışı açıklamalar yapmak, görevdeki konumunu kullanarak avantaj sağlamaya çalışmak, dosya saklama yükümlülüğünü ihlal etmek, uzaktan duruşmalara uygunsuz ortamlardan katılmak veya cübbesiz duruşmaya çıkmak gibi eylemler de yaptırım kapsamına alındı.