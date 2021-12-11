TBB'de devir teslim töreni: Feyzioğlu katılmadı
Türkiye Barolar Birliği'nde devir teslim töreni gerçekleşirken törene eski başkan Metin Feyzioğlu'nun katılmaması dikkat çekti.
Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) devir teslim töreni gerçekleşti.
Yeni başkan Erinç Sağkan'a cübbeyi, TBB'nin eski başkan yardımcısı Hüseyin Özbek giydirdi. Törene eski yönetimden 4 üye katılırken, eski başkan Metin Feyzioğlu'nun katılmaması dikkat çekti.
Sağkan konuşmasında, isim vermeden Feyzioğlu'nu eleştirdi. Sağkan, "Bir söz vermek istiyorum. Görevi tamamlayıp ayrılırken, burada olmaktan onur duyacağım" ifadelerini kullandı.
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