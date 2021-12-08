TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan mazbatasını aldı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:12

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda birlik başkanlığına seçilen Erinç Sağkan ile yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına seçilen üyeler, 08 Aralık 2021 tarihi itibarıyla resmen göreve başladı.

Sağkan, mazbatasını saat 14.45’de, önceki dönem genel sekreteri Avukat Sabiha Tekin’in elinden aldı. Tekin, yeni yönetime başarılar dileyerek “Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hayırlı olsun” dedi. Törene eski başkan başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa da katıldı.

TBB kurulları 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra ilk toplantılarını gerçekleştirecek.