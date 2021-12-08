TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan mazbatasını aldı
Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçilen Erinç Sağkan mazbatasını önceki dönem genel sekreteri Avukat Sabiha Tekin’in elinden aldı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda birlik başkanlığına seçilen Erinç Sağkan ile yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına seçilen üyeler, 08 Aralık 2021 tarihi itibarıyla resmen göreve başladı.
Sağkan, mazbatasını saat 14.45’de, önceki dönem genel sekreteri Avukat Sabiha Tekin’in elinden aldı. Tekin, yeni yönetime başarılar dileyerek “Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hayırlı olsun” dedi. Törene eski başkan başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa da katıldı.
TBB kurulları 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra ilk toplantılarını gerçekleştirecek.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Elon Musk 'beyin çipi' projesi için tarih verdi
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı
- Altında tarihi rekor
- Sigaraya zam geldi!
- CHP, AKP’yi geçti, MHP’ye kötü haber!