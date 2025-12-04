TBMM Adalet Komisyonu'nda 11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 08:26:00
TBMM Adalet Komisyonu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu, AKP tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerini, Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında yaptı.

Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri, teklif hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini Komisyon'a sundu. Komisyonda, paketin ilk 15 maddesi kabul edildi.

Bu arada, AKP ve MHP, Anayasa Mahkemesi'nin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun disiplin cezalarını düzenleyen 135. maddesini, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesi nedeniyle yeniden düzenlenen maddenin (1) numaralı bendinin (c) alt bendinin değiştirilmesini için teklif sundu.

Disiplin cezalarını tanımlayan söz konusu bendin "(c) Yargı görevini yapanlar ile ilişkilerinde meslek onur ve vakarına aykırı davranmak" şeklinde değiştirilmesini içeren önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon, yürürlük maddesi hariç 37 maddeden oluşan paketin kalan maddelerinin görüşmelerine bugün saat 18.00'de devam edecek.

