TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye ziyaretinde bulunmak üzere yarın Kuveyt'e gidecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kuveyt'e gideceği öğrenildi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taziye ziyareti için Kuveyt'e gidecek Kurtulmuş, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile bir araya gelecek.
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