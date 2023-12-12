Numan Kurtulmuş'tan 'Hasan Bitmez' açıklaması: 'Durumu ciddi'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:57

Güncelleme: 12.12.2023 - 17:58

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez’in son durumum hakkında bilgi alan Kurtulmuş, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Bitmez’in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur. Şifa sahibi Allah’tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verirler ve kısa süre içinde sağlıklı bir şekilde tekrar TBMM’de aramıza döner. Ailesi de burada. Onlarla da görüşme imkanımız oldu. Onlar da gayet metin bir şekilde Allah’ın şifa sahibi olduğunun bilincindeler. Hep beraber dua edeceğiz. Buradaki doktorlarımız gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek."

NE OLMUŞTU?

Bitmez, konuşmasının ardından kürsüde yere yığılmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılarak kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı. Bitmez, anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak, yoğun bakıma alınmıştı.