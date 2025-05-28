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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

28.05.2025 13:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makam odasında ziyaret ediyor.

Bahçeli’nin terör örgütü PKK'nin fesih kararı sonrası Meclis'te 100 üyelik bir komisyon önerisi yapması sonrasında yapılan görüşme dikkat çekti.

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