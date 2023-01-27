TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın yanında: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı masanın konusu değil'

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:41

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına talip olmasıyla ilgili tartışmalara Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da dahil oldu.

Şentop altılı masanın, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı' yönündeki açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı seçim ve adaylığı süreci masanın konusu değil, anayasa konusudur. Bunu daha önce de böyle izah ettik. Çok açık ve net olarak söylüyoruz. 2 defa seçilmesi ile ilgili iki farklı hüküm var. Birisi, 2007 yılında yürürlüğe girip, 2018 yılı nisan ayında yürürlükten kalkan bir hüküm. Bir de 2018 Nisan ayında, seçim takviminin başlaması ile birlikte yürürlüğe giren ve o tarihten itibaren herkese 2 defa aday olma ve seçilme imkanı tanıyan bir hüküm. Yeni hükümet sistemi ile beraber bütün vatandaşlara 2 defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceki dönemde cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır. Tabii konuşanların gözden kaçırdıkları bazı durumlar var. Bize cevap vermek için faili meçhul bazı makaleler yazdırıyorlar. Anayasa'nın 101'inci maddesi değiştirildi, 101 ve 102'nci madde birleştirilerek tek bir madde halinde yazıldı. Orada, cumhurbaşkanı aday gösterilmesiyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı"

"HUKUKİ BİR TARTIŞMA YOKTUR"

2018'de yapılan yeni anayasa çalışmasında cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili de değişiklikler olduğunu hatırlatan Şentop, "Yeni sistemdeki cumhurbaşkanı, eski sistemdeki cumhurbaşkanıyla aynı değildir. 2018'den itibaren bütün vatandaşlara yeniden 2 defa seçilme hakkı tanınmıştır. Tereddütsüzdür, hukuki bir tartışma yoktur. Ama şüphesiz tabii bazı siyasetçilerin, çekindiği adayların engellenmesi konusunda kararları, kanaatleri olabilir ama bunu hukuki tartışma olarak yansıtmak yanlıştır. Hukuken tereddüt yoktur. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedüre göre olur. Bu anlamda Meclis'in karar almasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

"MECLİS'İN FESHİ HİÇBİR ZAMAN OLMAMIŞTIR"

Şentop, 'Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa Meclis feshedilir' tartışmalarıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine de "Böyle saçma bir tartışma görmedim. Çünkü bizim sistemimizde Meclis'in feshi hiçbir zaman olmamıştır. Seçimlerin yenilenmesi vardır. Ve yeni Meclis görevine başlayana kadar, Meclis görevine devam eder. Bizim tarihimizde bir devamlılık ilkesi vardır. Dolayısıyla Meclis’in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de alabilir, Cumhurbaşkanı da alabilir. Anayasa metni okuyanlar bunu anlayabilirler. Bizim sistemimizde böyle bir boşluk yoktur" dedi.

Şentop, bu tür tartışmaların sık sık yapılmasıyla ilgili de "Siyaset yapıyor herkes. Adil, gerçek bir yarış olmalı siyasette. 'Hadi koşmaya başlayalım, ama birini de bağlayalım; tutalım, biz yalnız koşalım' demek adil ve nitelikli bir yarış olmaz. Hukuki tartışmaları da siyasi tartışmalarla karıştırmamak lazım. Bu konuda hukuki bir tartışma yoktur" ifadelerini kullandı.