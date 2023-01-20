TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 21:50

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 21:50

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması ile ilgili tartışma hakkındaki soruya verdiği yanıtta "Nisan 2018'den sonra Türkiye'deki bütün vatandaşlar, Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere herkes, 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir diye anayasa değişikliği ve referandumla yeniden o hükmü getirmişiz. Dolayısıyla bu konuda bir tereddüt yok" dedi.



İngiltere’de yayın yapan Economist dergisinin kapağıyla ilgili sorusunu cevaplayan TBMM Başkanı Şentop, şunları söyledi:

Bazı ülkelerde kenarda kalmış siyasetçilerin Türkiye ile ilgili açıklamaları var. ABD’de en son Trump’ın güvenlik danışmanı var, o da bir açıklama yaptı geçenlerde ve ‘Türkiye’de, Erdoğan’ı mutlaka devirmemiz lazım. Bunun için gerekirse açıktan çalışalım’ dedi. O şahısla ilgili bir gazeteci yazı yazmış ve iki ihtimalin olduğunu söylemiş.





Diyor ki, bu kişi Erdoğan’a çalışıyor veya Trump’ın onunla ilgili bir lafı var Washington’un en aptal adamı budur diye söylediği laf var diyor. Türkiye ile ilgili daha önce eski dönemlerden gelen bazı Avrupalı siyasetçilerin birtakım yaklaşımları var.





Bunlar kendilerini öğretmen gibi görüp sanki karşılarında bir öğrenci var gibi parmak sallayarak konuşmaya alışmışlardı ve bu alışkanlıkları biz bozduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 20 yıldır onların bu alışkanlıklarını bozduk. Onlara gereken her türlü cevabı anlayacakları ton ve ağırlıkta verdik, artık öyle bir Türkiye yok.





Amerika’dan, İngiltere’den o köşe yazısı, derginin manşetiyle etkilenmeye çalışılan bir siyasi hayatı olan Türkiye yok artık. Bunu genel olarak Türkiye olarak söylüyorum, bu tür açıklamalar sadece Cumhurbaşkanımız ve oradaki yakın çalışma arkadaşlarıyla ilgili değil, Türkiye’de siyaset yapan herkesi rahatsız edecektir ama en başta milletimizi rahatsız eder bu tür açıklamalar.





Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar. Burada milletimiz karar verecek tek ve yegane mercidir. Onlara da haddini her ortamda biz bildiriyoruz. Onlar kendi çıkarlarına göre bir dünya, bölge ve Türkiye tasarlıyor. Türkiye, o çıkar ve planları bozduğu zaman bundan rahatsızlık duyuyor. Bizde daima bu bölgeyle alakalı hariçten gazel okuyan, plan yapmaya çalışanların planlarını bozmaya ve onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Milletimiz nihai karar vericidir, kararı millet verir.

“CUMHURBAŞKANI, ÖNCEKİ SİSTEMDEKİ CUMHURBAŞKANI İLE AYNI DEĞİLDİR”

Erdoğan’ın yeniden aday olması ile ilgili tartışma hakkındaki soruyu Şentop, şöyle yanıtladı: