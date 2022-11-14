TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de

14 Kasım 2022 Pazartesi, 19:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkent Lefkoşa’ya geldi.

Ercan Uluslararası Havaalanı’nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Divan üyeleri tarafından karşılanan Şentop'un “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol” belgeselinin lansmanına katılarak, bir konuşma yapması bekleniyor.