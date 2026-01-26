TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş duyurdu: 'Ortak raporda son aşamaya geçtik'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ŞÜPHESİZ KRİTİK BİR EŞİK"

Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Biliyorsunuz bu salonda 5 Ağustos'tan bu yana komisyon olarak 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı. Raporlama safhasına geçtik ve mesafe katettik. Önce partiler kendi raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Ardından bu raporlarda uzlaşılan ya da uzlaşmaya yakın olan alanlar üzerinde son derece titiz ve ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz. Son noktaya gelinmiştir. İnşallah önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanacak. Bu rapor komisyon üyelerine takdim edilecek, görüşleri alındıktan sonra ümit ediyorum ki ittifakla ya da nitelikli çoğunlukla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun ortak raporu haline gelecektir. Raporun son bölümünde yer alacak somut teklifler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak ve Meclis kendi takvimi içerisinde yasal hazırlıkları yaparak Genel Kurul'a sunacaktır. Komisyon çalışmaları bakımından artık son aşamadayız ve bir an evvel tamamlanması için herkesin samimi bir gayret içinde olduğunu görüyorum. Şimdi komisyonun ana amacı, terörün bütün unsurlarıyla birlikte terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silahlı mücadele dönemini geride bıraktığını ilan etmesidir. Şimdi bunun gerçekleştirildiğinin teyit ve tespit edilmesi, zaten yasal düzenlemelere geçilebilmesi için şüphesiz kritik bir eşiktir. Bu kritik eşik konusunda da partilerin büyük çoğunluğunun, kahir ekseriyetinin bir fikir birliği içerisinde olduğunu görüyoruz."

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR"

Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde Suriye hükümeti, ülkede ulusal birliği sağlayacak adımları sonuçlandırsın ve Suriye'de artık terör örgütlerinin hiçbirisinin esamesinin okunmadığı; silahlı grupların tamamının meşru güçler olarak Suriye Devleti'nin askeri yapılanması içerisinde yer aldığı ve entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlandığı gelişmeyi hep beraber takip edelim ve gözlemleyelim. Suriye'de devrimin olduğu günün hemen ertesi sabahı, şafak vaktinden itibaren ısrarla şunu söylüyoruz: Suriye'de artık hiçbir gayrimeşru silahlı güç, terör örgütü kalmamalıdır. Suriye'deki bütün farklı unsurlar; etnik, mezhebi, dini farklılıkları ile birlikte yeni Suriye yönetiminin bir parçası olmalıdır.

Suriye yönetiminde herkesin işin içerisine katılabileceği demokratik sürecin önü açılmalıdır. Bu çerçevede, bir anayasa hazırlama sürecinin Suriye'nin geleceği için fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi artık oradaki bütün silahlı unsurların, silahlı örgütlerin tamamının Suriye sahasından çekilme vakti gelmiştir. PYD, YPG ismi ne olursa olsun bir terör örgütüdür. DEAŞ bir başka terör örgütüdür. Kim varsa gayrimeşru olarak, onların hepsinin Suriye sahasından çekilmesi temin edilmelidir. Suriye'nin Arapları, Suriye'nin Kürtleri, Suriye'nin Türkmenleri, Suriye'nin Sünnileri, Suriye'nin Ezidileri, Suriye'nin Nusayrileri, Suriye'nin gayrimüslimleri hep beraber, barış içerisinde, tek bir bayrak altında artık yaşamaya başlamalıdır. Yeter; 60 yıllık bir diktatörlükten, 13 yıllık bir iç savaştan sonra Suriye'yi hiç kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın. Suriye Suriyelilerindir ve hep beraber Suriye'nin ortak bir geleceğini kurmak için kararlıdır."