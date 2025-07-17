TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü!

Meclis Başkanlığı'ndaki görüşmeye; Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bakan Güler ve komutanları kapıya kadar uğurladı.
Ziyaretin, Kurtulmuş'un ikinci dönem TBMM Başkanı seçilmesi nedeniyle nezaket ziyareti kapsamında olduğu öğrenildi.