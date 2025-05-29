TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan TÜRK-İŞ'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

"SÖZLEŞMENİN BİR AN EVVEL İMZALANMASININ ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZDİ"

Görüşmeye ilişkin Türk-İş'in sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Konfederasyonumuz Türk-İş'i ziyaret etti. Konfederasyonumuz Türk-İş'i ziyaret eden TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Ergün Atalay ve Türk-İş Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, Ergün Atalay Türk-İş'in gündeminde Ocak ayında başlayan 600 bin kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinin olduğunu söyledi. Bugüne kadar bitmesi gerekirken, henüz hiçbir gelişme olmadığını ifade eden Atalay, bir an evvel ülkeyi yönetenlerin, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunun taleplerine kulak vermeleri gerektiğini söyledi.

Şu anda 20 yıldır çalışan kamu işçilerinin asgari ücretin bir tık üzerinde ortalama 35-40 bin lira maaş aldıklarını dile getirdi. İşçilerin, sendikaların taleplerine kulak verilmesi ve bu konunun bir an evvel ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini ifade etti. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ise Türk-İş'te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu, Türkiye’nin kalkınma mücadelesinde şüphesiz en ağırlıklı payın emekçi ve işçilere ait olduğunu söyledi. Dolayısıyla Türkiye’nin kalkınmasından, gelişmesinden, refahından işçilerin yeterince pay almalarının, herkesin ortak hedeflerinden birisi olması gerektiğini ifade etti. Bugün gerçekleşen ziyarette Türkiye’nin genel meselelerini ve çalışma hayatı sorunlarını görüşme fırsatı bulduklarını dile getiren Kurtulmuş, Türk-İş camiasının ve kamu çalışanlarının en önemli gündem maddesi olan sözleşmenin bir an evvel imzalanmasının öneminin altını çizdi. Bu sürecin barış ve uzlaşıyla en kısa sürede tamamlanmasını ve nihai anlaşmanın imzalanmasını ümit ettiklerini ve bunun Türk çalışma hayatına büyük bir katkısı olacağını söyledi."