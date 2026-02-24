TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretleri başladı: İlk durak Devlet Bahçeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün ve yarın TBMM'de siyasi partileri ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti liderleri ve AKP ile Yeni Yol Meclis Gruplarının grup başkanlarıyla bir araya gelecek.

Kurtulmuş'un gündeminde Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nun tamamlanan raporu ve rapor sonrasında atılacak adımlar yer alıyor.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Numan Kurtulmuş'ın bu kapsamda ilk durağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki makam odası oldu. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreç ele alındı.

Kurtulmuş, görüşme sonrası, "Daha önce terörüz Türkiye için defalarca denenmiş olan çalışmalar Meclis'e taşınmamıştı. İlk defa TBMM'de bulunan bir tanesi dışında siyasi partilerin tamamının katıldığı komisyon oluşturuldu. (Komisyon ortak raporu) Toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili memnuniyet içerisindedir. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir, komisyonda bulunan bütün partilerin ortak çalışmaları kapsamında gündeme gelmiş oylanmış ve 50 milletvekilinden 47'sinin onayıyla kabul edilmiştir. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu sayfalarına göndermesi için hep beraber çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu sürece vermiş olduğu destekten dolayı Sayın Genel Başkana teşekkür ediyorum. Bu süreçte yol göstericiliği, tavrı herkese örnek olmuştur" açıklamasında bulundu.

KURTULMUŞ'UN PROGRAMI

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Kurtulmuş'un ziyaret programı ise şu şekilde:

24 Şubat Salı

12:00 Milliyetçi Hareket Partisi,

15:30 Cumhuriyet Halk Partisi

16:30 DEM Partisi

25 Şubat Çarşamba

15:00 Yeni Yol Partisi

16:00 Adalet ve Kalkınma Partisi