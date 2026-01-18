TBMM Başkanlığı yanıtlanmayan önergeler için 5 kez bakanlara yazı göndermiş: Bakanlar Meclis’i dinlemiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen yılın kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılının bütçe görüşmeleri yapılırken muhalefetin Meclis’e verilen soru önergelerinin yanıtlanmadığıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kurtulmuş, bu konuda bakanlara ve cumhurbakanı yardımcısına bir yazı yazacaklarını söyleyerek “Yıl sonunda bir kez daha bunu yapacağız. Tamamına cevap verilmesi lazım” dedi.

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı 5 Aralık’ta cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlıklara bir yazı göndererek soru önergelerine süresi içinde ve Meclis’in saygınlığına uygun şekilde yanıt vermelerini istedi. Ancak bu uyarıdan sonra da milletvekillerinin konuyla ilgili şikayetleri devam etti.

MECLİS 2023’TEN BERİ YAZI YAZIYOR

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, 19 Aralık’ta TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile Sağlık Bakanlığı’na yönelttiği bir önergeye 7 ay boyunca yanıt alamadığını söyledi. Karaoba “Cevap vermeyen bakanlıklar hakkında herhangi bir yaptırım, hatırlatma yazısı veya işlem yapılmakta mıdır?” sorusunu yöneltti. TBMM Başkanlığı, Karaoba’nın önergesine yaptığı dönüşte Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlanmayan önergelerle ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

Diğer bakanlara ve cumhurbaşkanı yardımcısına da yanıt verilmeyen önergelerle ilgili toplam 5 kez yazı yazıldığını belirten başkanlık; “Başkanlığımızca 5 Aralık 2023, 28 Haziran 2024, 5 Aralık 2024, 24 Haziran 2025 ve 5 Aralık 2025 tarihlerinde cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazılar yazılmıştır. Bu yazılarda yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir. Bu uygulamaya devam edilecektir” denildi.