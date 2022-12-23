TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile görüşmelerde sorular program öncesi alındı

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi üyelerini dinledi ve sorularını yanıtladı. Ancak, görüşmeler sırasında, komisyon başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun çocukların sorularını önceden alarak hazırlandığı ortaya çıktı.

TANAL’DAN İTİRAZ

Katırcıoğlu çocukların katıldığı oturumda, “Genel kurul çalışmamız 14.00’te başladı. Bir saat gibi sürede sanırım biter. Ben baktım sorularınıza. O süreye de dikkat edersek çok sevinirim” dedi. Başkanın sorulara önceden bakmasına itiraz eden CHP’li vekil Mahmut Tanal, “Başkanımıza soruları önceden iletmişsiniz, hazırlıklarını yapmış. Bundan sonra tüm üyelere zamanında bildirin, biz de hazır gelelim” dedi. Katırcıoğlu da “Doğru haklısınız” diyerek eleştiriyi kabul etti.

SORULAR TERLETTİ!

Çocuklar oturumda kurs fiyatları, erken yaşta evlilik sorununu, LÖSANTE Hastanesi’ne 7 yıldır verilmeyen ruhsatı sordu. Katırcıoğlu, LÖSANTE’ye verilmeyen ruhsatla ilgili “Bir dilekçe yazabilirsiniz komisyonumuza” yanıtı verdi. Çocuk ise konuyla ilgili 7 yıldır dilekçe yazdıklarını, CİMER’e başvurduklarını ama karşılık alamadıklarını söyledi. Bir başka çocuğun da sınıf mevcutlarının 20 olması gerekirken 40’ı geçtiğini söylemesi üzerine Katırcıoğlu, “Çocukluğum aklıma geliyor. Biz bir sıraya 3 kişi otururduk, sınıfların mevcudu 60’tan aşağıya düşmezdi” yanıtını verdi.