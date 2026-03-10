TBMM’de 4 saatlik kapalı oturum sona erdi: ABD ve İsrail'in İran saldırıları ele alındı

TBMM Genel Kurulu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bölgede tırmanan askeri gerilimi ele almak üzere bugün bir kapalı oturum gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren oturumda, bölgedeki riskler ve Türkiye'nin güvenlik stratejileri masaya yatırıldı.

BAKANLARDAN MİLLETVEKİLLERİNE BİLGİLENDİRME

TBMM'de kapalı kapılar ardında gerçekleşen oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’daki saldırıların ardından yürütülen diplomasi trafiğini, ateşkes çabalarını ve bölgesel denklemi aktardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise sınır güvenliği, olası göç hareketleri ve TSK’nın bölgedeki gelişmelere karşı aldığı askeri tedbirler hakkında teknik detayları paylaştı.

SİYASİ PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINDI

Bakanların sunumlarının ardından siyasi parti grupları ve grubu bulunmayan partilerin temsilcileri de söz alarak görüşlerini dile getirdi. Oturumun kapalı olması nedeniyle tutanaklar ve konuşma içerikleri, yasa gereği 10 yıl boyunca gizli tutulacak.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.