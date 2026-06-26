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TBMM'de bir ilk: CHP'li Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu evlendi

TBMM'de bir ilk: CHP'li Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu evlendi

26.06.2026 16:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TBMM'de bir ilk: CHP'li Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu evlendi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Ankara'da düzenlenen törenle evlendi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu hayatlarını birleştirdi.

Ankara'da gerçekleştirilen nikah töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihinde aktif görevde bulunan iki milletvekilinin evlenmesiyle kayıtlara geçen ilk örnek olarak dikkat çekti.

NİKAHI ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Ankara'da düzenlenen nikah töreninde CHP'li Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu'nun nikahını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kıydı. Çiftin bu mutlu gününe aileleri, yakın dostları ve davetliler eşlik etti.

Söz konusu evlilik TBMM tarihinde bir ilke imza atmasıyla da öne çıktı. Meclis tarihinde ilk kez aktif görevde bulunan iki milletvekili evlilik bağıyla hayatlarını birleştirmiş oldu.

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