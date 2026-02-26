TBMM'de CHP'li Murat Emir ve AKP'li Leyla Şahin Usta arasında 'diploma' polemiği

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmelerde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında diploma polemiği yaşandı.

GÖZALTIYA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan'ın İmamoğlu posteri astığı için "suçu ve suçluyu övme" iddiası ile gözaltına alınmasına tepki gösteren Emir, şunları söyledi:

"Bu posterin neresi suç, İmamoğlu ne zaman suçlu oldu? Hani masumiyet karinesi vardı, böylesine gözüne dönmüş İmamoğlu düşmanlığı. İmamoğlu'nu görünce bacakları titreyen yargı."

Emir, konuşmasını, "Sayın Cumhurbaşkanının diplomasını ibraz edemediğini üzülerek izliyoruz. Tartışmalar rahatlıkla bitirebilecek iken kendisi tavla oynayacak kadar üniversite arkadaşı bulamadığı için ve diplomasını ibraz edemediği için böylesi örnekler ortada dolaştığı için bu örnekler üretilirken bunu yapan Noterler hakkında cezalandırma yapıldığı için tartışma da bitmiyor" şeklinde sürdürdü.

Emir, şunları söyledi:

"Burada diplomanın altına imzaladığı iddia edilen Dekan, 81 yılında profesör değil, dekan değil. Bakın buradaki profesör Ömer Faruk Batırel, 82 yılında profesör olmuş. 81 yılında ne profesörü ne de dekan. Şimdi bu belge doğru mu sahte mi? Sayın Cumhurbaşkanı bu tartışmayı bitirebilir."

AKP'DEN YANIT

Emir'in konuşmasının ardından AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta söz aldı.

Usta, Emir'e şu ifadeler ile yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün doğum günüdür. Kendisine uzun ömürler diliyoruz. Böylesine güzel bir günde yine diplomasının gündeme getirilmesi ne yazık ki birilerinin hezeyanlarının bitmediğinin göstergesidir. Neden bitmiyor? Çünkü kendilerini lider olarak seçtikleri cumhurbaşkanı adayı yaptıkları ismin diploması ile ilgili tartışmaların üstünü örtme çabasından başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçek bir diploması vardır ve herkes tarafından bilinmektedir. Üniversite arkadaşları da çıkıp açıklamalarını da yapmıştır. Bu hezeyanlarınızdan vazgeçin. Çıkın açıklıkla varsa İmamoğlu'nun diploması ile ilgili bilgilerinizi, doğruları paylaşın.

Üniversite sınavında hak etmeyerek girmediği bir üniversiteyi okuyup da diploma diye önümüze koyduğunuz şeyin de bir hırsızlık olduğunu çok açık net söylüyoruz. O dönemki öğrencilerin hakları çalınarak bu diploma elde edilmiştir. Biz her zamanki gibi hırsıza hırsız deriz. Yolsuzluk yapana yolsuzluk yaptığını da söyleriz. Gerekli hukuki süreçlerin takibini de aynen yaparız. Kimsenin hakkına ve hukukuna sığmayacak işlemlerin yapılmasına hiçbirimiz müsaade etmeyiz ama adaletin tecelli etmesine de yargıya da müdahale etmenize müsaade etmeyiz. Bırakın yargı işini yapsın. Yargıya olan saygıyı, itibarı bitirmeden siyaset yapmayı da hatırlatmak isterim.

Yalanlar, algılar üzerinden ne Cumhurbaşkanımıza ne de AK Parti'ye yapıştırmaya çalıştığınız iddiaların hiçbiri doğru değildir. Bunların hepsinin kendi partinizle yaşananlarla ilgili olduğunun farkındayız. Böyle bir siyasetin doğru bir siyaset olmadığını çok net görüyoruz. Kendi içinizdeki kavgalardan boğuşmaktan milletin sorunlarına eğilmiyorsunuz. Yönettiğiniz belediyedeki yolsuzlukları görmezden geliyorsunuz."

TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Genel Kurul görüşmeleri sürerken CHP'li Emir, Usta'nın sözlerine, "İmamoğlu'nun kapı gibi diploması var. Seçimlere katılamasın diye her yolu denediler. İptal etmeye çalıştılar, dekan olmaz dedi. Dekanı zorladılar, emekli olmak zorunda kaldı. Hukuku alt üst ettiler. Var olan 35 yıllık diplomayı kendi diplomasını gösteremeyen Cumhurbaşkanı siyasi nedenlerle iptal ettirmiştir. Olay bu kadar basittir" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Uslu, "Diploma yok demiyoruz, diploma var ama diploma usulsüz bir şekilde elde edilmiş diploma. Söylediğimiz bu, belgeler de ortaya koyuyor" dedi. Emir son olarak, "Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir diploması olsa" ifadelerini kullandı.