TBMM’de dikkat çeken değişiklik: İktidar varlık barışının kapsamını genişletti!

TBMM’de görüşülen vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifinde yer alan “varlık barışı” düzenlemesinin kapsamı genişletildi.

AKP’nin son dakika verdiği önergeyle girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışı kapsamına dahil edildi.

Böylece kaynağı bildirilen varlıkların yalnızca banka ve devlet tahvili gibi alanlarda değil, girişim sermayesi yatırım fonları içinde de değerlendirilebilmesinin önü açıldı.

CHP’DEN SERT TEPKİ: “KAYNAĞI TARTIŞMALI SERVETLERE YENİ ALAN AÇILIYOR”

CHP Karabük Milletveki Cevdet Akay, iktidarın yaptığı düzenlemeye sert tepki gösterdi.

Akay şunları söyledi:

AKP’nin son dakika verdiği önergeyle birlikte, Varlık Barışı kapsamındaki servetlere yatırım fonları üzerinden yeni bir alan açılıyor. Artık kaynağı bildirilen varlıklar sadece bankada veya devlet tahvilinde değil; girişim sermayesi yatırım fonu yapıları içinde de değerlendirilebilecek. Üstelik bu alanlara vergi avantajı da sağlanıyor.

Bu düzenleme sıradan bir teknik değişiklik değildir. Çünkü girişim sermayesi yatırım fonları, klasik mevduat sistemi gibi doğrudan ve şeffaf biçimde takip edilen yapılar değildir. Fon katılım modelleri, ortaklık ilişkileri ve çok katmanlı finansal işlemler nedeniyle para hareketlerinin izlenmesi daha karmaşık hâle gelebilir. Bu durum, denetim ve mali şeffaflık açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.

İktidar bir yandan yüksek vergiler, artan harçlar ve ağır ekonomik yüklerle vatandaşın sırtındaki baskıyı büyütürken; diğer yandan Varlık Barışı kapsamındaki servetlere yeni finansal imkânlar ve teşvik alanları açmaktadır.

Ekonomik güvenin zayıfladığı, doğrudan yabancı yatırımların gerilediği, üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemde çözüm yine Varlık Barışı, vergi istisnası ve finansal kolaylık mekanizmalarında aranmaktadır.

Bugün yapılan şey; üretime, sanayiye ve kalıcı yatırımlara dayalı sürdürülebilir bir sermaye modeli kurmak değil, finansal sistem içinde yeni geçiş alanları oluşturmaktır.

Türkiye’nin ihtiyacı; kaynağı tartışmalı servetlere yeni alanlar açmak değil, hukuka güven veren, öngörülebilir, üretim odaklı ve şeffaf bir ekonomik düzen kurmaktır.

AKP’nin son dakika verdiği önergeyle birlikte, Varlık Barışı kapsamındaki servetlere yatırım fonları üzerinden yeni bir alan açılıyor. Artık kaynağı bildirilen varlıklar sadece bankada veya devlet tahvilinde değil;… pic.twitter.com/oIqPNUhhzU — Cevdet Akay (@cevdetakaychp) May 20, 2026

NE OLMUŞTU?

TBMM'de görüşülen kanun teklifinde yer alan “varlık barışı” düzenlemesine göre Türkiye'ye yeni yerleşen ve son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yurtdışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar ülkeye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilere veraset yolu ile mal intikallerinden dolayı alınacak vergi oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacaktı. Kamuoyu ve muhalefetten varlık barışına, kara ve kaynağı belli olmayan parayı ülkeye sokacağı sebebiyle tepki gösterildi.