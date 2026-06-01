TBMM'de 'Grup Toplantısı' krizi... Özel'in kararlı duruşu sonuç verdi: Grup toplantısı yapılacak!

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanmasının ardından Özgür Özel’in Meclis’te grup toplantısı yapıp yapmayacağı merak edilirken, TBMM Başkanlığı saat 13.30 için CHP’nin grup toplantısı yapacağını gündemine aldı.

KILIÇDAROĞLU ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞTI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa atandı. Söz konusu karara tepkiler dinmek bilmezken partide de sular durulmuyor. Yargı kararıyla genel başkanlık sıfatını yeniden kullanmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının yapılmaması yönündeki talimatına karşın, Özgür Özel cephesi toplantının planlandığı gibi Özgür Özel’in grup başkanlığında gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Söz konusu tartışmalar sürerken, TBMM Başkanlığı'nın kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayımladığı haftalık resmi programda başlangıçta Özgür Özel'in yapacağı toplantıya yer verilmemesi soru işaretlerine neden oldu.

Yaşanan gelişme üzerine CHP Meclis Grubu, TBMM Başkanlığı'na resmi başvuruda bulundu. Yapılan başvuruda, "CHP Grup Başkanı" sıfatıyla Özgür Özel'in Salı günü saat 13.30'da meclis grubuna sesleneceği bildirildi. Başvurunun ve gün içinde yapılan açıklamaların ardından TBMM, CHP'nin grup toplantısı bilgisini internet sitesindeki resmi toplantı listesine ekledi.

ÖZEL: "TEREDDÜT YOK, TOPLANTI YAPILACAK"

Grup toplantısının resmi programa alınmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Özel, meclis iç tüzüğünü anımsatarak şunları söyledi:

"Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. 'Grup Başkanlığı'nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir' diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum."

Her olasılığa karşı gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında yeniden CHP Grup Başkanı seçildiğini ve bu seçimin de TBMM Başkanlığı tarafından tescil edildiğini vurgulayan Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Benim genel başkan unvanımı kaldırdılar sitelerinden ve grup başkanı unvanımı da siteye işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok, olmaz da zaten. CHP Grubu burada. Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla grup toplantısı yapabilir. 13.30’daki açık grup toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak."