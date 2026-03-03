TBMM'de iki ayrı iftar yemeği: İYİ Parti ayrı iftar yapacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis’te Şeref Holü’nde bugün milletvekillerine vereceği iftar için hazırlıklar sürüyor.

İftara, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, Kabine üyeleri, eski TBMM Başkanları ve siyasiler davet edildi.

CHP DAVETE KATILMAYACAK

Kurtulmuş’un iftar davetine katılacağı duyurulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle, bugün yapılan grup toplantısında davete katılmayacağını açıkladı. Kurtulmuş’un iftarına CHP’li vekillerin de katılmayacağı ifade ediliyor.

Kurtulmuş’un davetine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başka bir programı nedeniyle katılmasının beklenmediği bildirildi.

DEM Parti’den Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar, grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile DEM’li milletvekillerinin katılması bekleniyor.

Yeni Yol’dan ise Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile grup başkanvekilleri iftara katılıyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun iftara katılması beklenmiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın da ev sahibi olduğu başka bir iftara katılacağı için TBMM’deki iftarda yer almayacağı belirtildi.

İYİ PARTİ'NİN İFTARI

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Şeref Holü’nde vereceği iftar için hazırlıklar sürerken, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Bahçe Restoran da İYİ Parti’nin vereceği iftar için hazırlanılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurmaylarıyla ve partisinin milletvekilleriyle burada ayrı iftara katılacak.