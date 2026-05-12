TBMM’de “itibar suikastı” ve sosyal medya saldırılarına ortak tepki

TBMM Genel Kurulu'ndaki siyasi partiler, milletvekillerine yönelik "itibar suikastı" ve sosyal medya saldırılarına karşı ortak tepki göstererek iktidar partisine bu konuda harekete geçme çağrısında bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis'te dile getirmekten bile hicap duydukları bir konu olduğunu belirterek "Bu tip söylemlerin yanlış ve çok çirkin olduğunu ben de tanımlamak istiyorum ama el birliğiyle siyaset kurumunun seviyesini aşağı çekmeye çalışanlara ve bu siyasi kurumu halk nezdinde de itibarsız göstermeye çalışanlara karşı bir birliktelik arz edeceğimizi ortaya koyuyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, “varlık barışı” ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK’ya borçlar taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri gündemi değerlendirdi.

'İTİBAR SUİKASTLERİ HİÇ KİMSEYE FAYDA VERMEZ'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, iftira, karalama kampanyalarıyla kişilerin namus ve şerefleri ile itibarlarını hedef alan saldırılara ve yayınlara karşı hep beraber karşı durulması gerektiğini söyleyerek "Bu kapsamda özellikle son günlerde CHP'li bazı milletvekili arkadaşlarımızın namus, şeref ve haysiyetlerini hedef alan maksatlı yayınların yapıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu ve benzeri, insanların namus, şeref ve haysiyetlerini hedef alan yayınların ve itibar suikastlarının hiç kimseye fayda vermeyeceğini tam tersine başta milletvekilleri olmak üzere bütün milletimize zarar verdiğini ve dolayısıyla bu ve benzeri iftira ve karalama kampanyalarına özellikle TBMM'deki milletvekilleri ve siyaset kurumu olarak hep beraber karşı durmamız lazım" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise milletvekillerine yönelik “ahlaksızca” saldırılar yapıldığını ifade ederek, “Bu bir siyasi parti meselesi değil, Parlamento’nun saygınlığını koruma meselesidir” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de sosyal medya üzerinden yürütülen saldırıların örgütlü olduğunu savunarak, siyasetin değersizleştirilmeye çalışıldığını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise siyaset kurumunun korunması gerektiğini belirterek, “Muhalefet ya da iktidar ayrımı gözetmeksizin siyaset kurumunu aşağı çekmeye çalışan ve troller vasıtasıyla saldırılar gerçekleştiren bir vakayla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da özellikle kadın milletvekillerine yönelik saldırıları kabul etmediklerini belirterek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un da konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Ardından Genel Kurul’da “varlık barışı”, İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik vergi avantajları ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.